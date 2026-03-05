Nach 1:2 kommt der FC Kosova Westerburgs Aggression soll Energie freisetzen Marco Rosbach 05.03.2026, 20:33 Uhr

i In Niederroßbach ging die SG Westerburg (von links Lars Hendrik Jung und Henoch Fito) am Mittwochabend unglücklich leer aus. Jetzt soll gegen den FC Kosova wieder Zählbares her, fordert Trainer Christian Hartmann. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Wer steckt die Enttäuschung von Mittwoch besser weg? Nachdem sie ihre Nachholspiele jeweils mit 1:2 verloren haben, gilt es für die SG Westerburg und den FC Kosova, es am Sonntag besser zu machen. Die Favoritenrolle scheint klar verteilt zu sein.

Die Voraussetzungen sind vergleichbar, auch wenn die sportlichen Gefilde, in denen sich die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der FC Kosova Montabaur in der Bezirksliga Ost bewegen, weit auseinanderliegen. Schließlich schippern die Westerburger als Tabellensiebter eher im Niemandsland, während die Kosovaren als Vorletzter tief im dicksten Abstiegsschlamassel stecken.







