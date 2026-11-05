Am Freitagabend in Horressen Westerburger sind gewillt, Antwort auf 1:4 zu zeigen Moritz Hannappel 05.11.2026, 10:44 Uhr

i Als Devin Mohr (blaues Trikot) in der 14. Minute zum 1:1 traf, hoffte die SG Westerburg, das Heimspiel gegen die SG Rennerod zu drehen. Daraus wurde nichts. Stattdessen kam es zu einem Kollektivversagen, das die Spieler am Freitagabend gegen die SG Horressen vergessen machen wollen. Horst Wengenroth

Die deftige Niederlage gegen die SG Rennerod sei aufgearbeitet, wie Trainer Christian Hartmann im Vorfeld des Spiels beim nächsten Aufsteiger bestätigt. Seine Mannen wollen es nun besser machen bei einem Gegner, der für ihn kein normaler Neuling ist.

Sowohl Niklas Wörsdörfer, Trainer der SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers, als auch Christian Hartmann, Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, erwarten am Freitagabend, 19.30 Uhr, ein spannendes Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn aus der Fußball-Bezirksliga Ost.







Artikel teilen

Artikel teilen