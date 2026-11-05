Die deftige Niederlage gegen die SG Rennerod sei aufgearbeitet, wie Trainer Christian Hartmann im Vorfeld des Spiels beim nächsten Aufsteiger bestätigt. Seine Mannen wollen es nun besser machen bei einem Gegner, der für ihn kein normaler Neuling ist.
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Sowohl Niklas Wörsdörfer, Trainer der SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers, als auch Christian Hartmann, Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, erwarten am Freitagabend, 19.30 Uhr, ein spannendes Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn aus der Fußball-Bezirksliga Ost.