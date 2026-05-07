Seit zehn Spielen sieglos Westerburger kämpfen gegen ihren Negativlauf an Lukas Erbelding 07.05.2026, 15:00 Uhr

i In der Partie gegen den SV Windhagen am Freitagabend peilen die Spieler der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod mal wieder einen Dreier an. Seit zehn Begegnungen haben die Kombinierten nicht mehr gewinnen können. Horst Wengenroth

Seit zehn Spielen hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod keinen Sieg mehr eingefahren. Gegen den starken Aufsteiger aus Windhagen möchte die SG mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Weder die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (9.) noch der SV Windhagen (7.) stehen vor den finalen drei Spielen in der Fußball-Bezirksliga Ost unter Zugzwang. Dennoch sind beide Seiten an einem positiven Rundenabschluss interessiert. Am Freitag, 20 Uhr, treffen die Teams in Westerburg aufeinander.







Artikel teilen

Artikel teilen