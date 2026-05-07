Seit zehn Spielen hat die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod keinen Sieg mehr eingefahren. Gegen den starken Aufsteiger aus Windhagen möchte die SG mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern.
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Weder die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (9.) noch der SV Windhagen (7.) stehen vor den finalen drei Spielen in der Fußball-Bezirksliga Ost unter Zugzwang. Dennoch sind beide Seiten an einem positiven Rundenabschluss interessiert. Am Freitag, 20 Uhr, treffen die Teams in Westerburg aufeinander.