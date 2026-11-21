TuS verliert Spiel und Trainer Westerburg verschärft die Burgschwalbacher Krise Marco Rosbach 21.11.2026, 14:13 Uhr

i Devin Mohr (Mitte) brachte seine Westerburger gegen die glückloose TuS Burgschwalbach (links Rufus Lorch, rechts Jona Kurtz) in Führung. Horst Wengenroth

Das ihr sonst besonnener Trainer Andreas Müller weite Teile der zweiten Halbzeit im Spiel bei der SG Westerburg nicht von der Bank verfolgen durfte, passte ins Bild. Es läuft nicht bei der TuS Burgschwalbach, die beim Tabellenvierten chancenlos war.

Für Westerburger Verhältnisse wenige Zuschauer sahen das Duell des Tabellenvierten gegen den Tabellenvorletzten. Ob es am regnerischen Wetter, am Parallelspiel zwischen Bayern und Köln oder am aktuellen Hype um das Spiel GTA VI lag, sei dahingestellt.







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