Von 3:1 über 3:3 zum 7:3-Sieg Westerburg verliert gegen Windhagen kurz den Zugriff Klaus Sackenheim 30.08.2026, 22:37 Uhr

i Westerburgs Jonas Zimmerman (links) im Duell mit Windhagens Malcolm Kochens (im Hemdchen). Zehn Treffer bekamen die Zuschauer in der Westerburger netclusive Arena zu sehen. Volker Horz

Als die Gäste gerade zurückschlugen, haderten sie kurze Zeit später mit einem Elfmeterpfiff für die Gastgeber. Doch Windhagen kam abermals zurück, fing sich dann aber zu einfache Gegentreffer. Das Spiel endete in einem 10-Tore-Spektakel.

Mit einem 7:3 (3:1)-Erfolg über den SV Windhagen bejubelte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod den dritten Sieg und schob sich auf den vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost vor, während der SV auch nach dem vierten Spieltag auf seinen ersten Sieg wartet.







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