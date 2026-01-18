Windhagen erwischt guten Lauf Westerburg und Hundsangen ärgert der Oktober-Blues Moritz Hannappel 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Ein Bild spricht oft mehr als 1000 Worte: Die SG Hundsangen auf der Fronwiese in Gemünden am Boden, die SG Westerburg obenauf. Torwart Patrick Weimer (in Orange) und Hundsangens Kapitän Fabian Steinebach (in Rot) können hier beim frühen 1:0 von Westerburgs Kapitän David Gläser (rechts) nur hinterherschauen. Die beiden Trainer erinnern sich selbstredend mit unterschiedlichen Gefühlen an das 6:0 der Heimelf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Hinrunden-Rückblick: Der TuS Montabaur etabliert sich und Windhagen überrascht als Aufsteiger im Konzert der ambitionierten Teams der Liga, die sich selbst zu lange Schwächephasen leisteten. Für wen führt der Weg noch weiter nach oben?

Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Klasse außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur noch für diese Zeit, kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025, zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.







