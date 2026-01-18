Hinrunden-Rückblick: Der TuS Montabaur etabliert sich und Windhagen überrascht als Aufsteiger im Konzert der ambitionierten Teams der Liga, die sich selbst zu lange Schwächephasen leisteten. Für wen führt der Weg noch weiter nach oben?
Lesezeit 7 Minuten
Als die Bälle in der Fußball-Bezirksliga Ost schon eine Weile ruhten, nahm die Klasse außerhalb des Platzes Mitte Dezember noch einmal Fahrt auf. Waren die Trainerentscheidungen bei der SG Ahrbach und beim FC Kosova Montabaur noch für diese Zeit, kurz nach dem letzten Abpfiff im Kalenderjahr 2025, zu erwarten, kamen die beiden Zukunftsentscheidungen auf den Trainerbänken des TuS Asbach und der SG 06 Betzdorf doch eher überraschend.