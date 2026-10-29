Rennerod steckt im Lernprozess Westerburg muss die beste Abwehr der Liga knacken Moritz Hannappel 29.10.2026, 12:30 Uhr

i Augen zu und durch: Die 1:2-Niederlage im Topspiel beim TuS Montabaur wollen Kapitän Tim Buchmann (blaues Trikot) und seine SG Westerburg schnell abhaken und gegen Rennerod zurück in die Erfolgsspur. Marco Rosbach

Erst zehn (!) Gegentore in zwölf Spielen hat der Aufsteiger aus Rennerod kassiert. Zuletzt waren da aber auch unnötige in Überzahl und spät in der Partie dabei. Daraus will der Pokal-Achtelfinalist lernen und sich in Westerburg wieder belohnen.

„Die letzten Wochen sind eingeläutet, würde ich sagen“, sagt Christian Hartmann, der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, vor dem Aufeinandertreffen mit Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut (Samstag, 18 Uhr, netclusive Arena Westerburg) am 13.







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