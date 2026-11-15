Das war ein Klassenunterschied – mindestens. Nicht den Hauch einer Chance hatte Bezirksliga-Schlusslicht Müschenbach in der ersten halben Stunde gegen die SG Westerburg. Dass danach nur noch ein weiteres Tor viel, machte die Sache nicht viel besser.
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Nicht viel Federlesens machte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am letzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga Ost und fertigte das überforderte Tabellenschlusslicht, die SG Müschenbach/Hachenburg, mit 5:0 (4:0) ab. Während in Müschenbach weiter die Rote Laterne brennt und der erste Nichtabstiegsplatz in immer weiterer Ferne liegt, bleibt Westerburg auf Platz vier im Verfolgerfeld des Spitzenduos Wissen und Montabaur.