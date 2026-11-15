Gerhardt stellt Charakterfrage Westerburg legt sich desolate Müschenbacher zurecht Klaus Sackenheim 15.11.2026, 23:05 Uhr

i Westerburgs Lars Hendrik Jung (in Weiß, hier gegen Müschenbachs Vladyslav Tiutianov) erledigte nicht nur in der Defensive seinen Job, sondern steuerte auch zwei Treffer zum 5:0-Heimsieg bei. Horst Wengenroth

Das war ein Klassenunterschied – mindestens. Nicht den Hauch einer Chance hatte Bezirksliga-Schlusslicht Müschenbach in der ersten halben Stunde gegen die SG Westerburg. Dass danach nur noch ein weiteres Tor viel, machte die Sache nicht viel besser.

Nicht viel Federlesens machte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am letzten Hinrundenspieltag der Bezirksliga Ost und fertigte das überforderte Tabellenschlusslicht, die SG Müschenbach/Hachenburg, mit 5:0 (4:0) ab. Während in Müschenbach weiter die Rote Laterne brennt und der erste Nichtabstiegsplatz in immer weiterer Ferne liegt, bleibt Westerburg auf Platz vier im Verfolgerfeld des Spitzenduos Wissen und Montabaur.







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