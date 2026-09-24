Verfolgerduell gegen Weitefeld Westerburg kämpft nach zwei Niederlagen um Anschluss Marco Rosbach 24.09.2026, 10:45 Uhr

i Beim Conze-Cup, dem Vorbereitungsturnier in Gebhardshain, setzte sich die SG Westerburg (in Weiß) im Finale nach Elfmeterschießen mit 7:5 gegen die SG Weitefeld (in Blau) durch. Am Samstag wird die Entscheidung nach 90 Minuten plus Nachspielzeit fallen. Manfred Böhmer/balu

Grundsätzlich sei „das Ziel als Aufsteiger immer noch ein anderes“, betont Stefan Häßler, dessen SG Weitefeld nach sieben Spieltagen starker Tabellendritter ist. Doch auch im Duell bei der SG Westerburg wolle man sich von der Euphorie tragen lassen.

Auch wenn die einen gerade erst wieder aufgestiegen sind, gehören sowohl die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als auch Rückkehrer SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth zum Inventar der Bezirksliga Ost. Und so lässt sich die Ausgangslage vor dem Duell der Urgesteine (Samstag, 17.







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