Grundsätzlich sei „das Ziel als Aufsteiger immer noch ein anderes“, betont Stefan Häßler, dessen SG Weitefeld nach sieben Spieltagen starker Tabellendritter ist. Doch auch im Duell bei der SG Westerburg wolle man sich von der Euphorie tragen lassen.
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Auch wenn die einen gerade erst wieder aufgestiegen sind, gehören sowohl die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als auch Rückkehrer SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth zum Inventar der Bezirksliga Ost. Und so lässt sich die Ausgangslage vor dem Duell der Urgesteine (Samstag, 17.