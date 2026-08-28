Klares Ziel gegen Windhagen Westerburg ist nach Sieben-Punkte-Start heiß auf mehr Marco Rosbach 28.08.2026, 14:23 Uhr

i Nach dem Sieg in Niederroßbach (links Lasse Elias Theis) wollen die Westerburger (hier mit Luca Heep und Albert Kudrenko) im Heimspiel gegen Windhagen nachlegen und ihren Punktestand auf zehn erhöhen. Horst Wengenroth

Als eine von insgesamt fünf Mannschaften in der Bezirksliga Ost ist die SG Westerburg noch ungeschlagen. Daran soll sich so schnell auch nichts ändern, findet Trainer Christian Hartmann. Beim Gegner wäre eine Trendwende hingegen bitter nötig.

Es gibt Erfolge, die machen besonders viel Spaß. In diese Kategorie fällt bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod das jüngste 5:3 in der Bezirksliga Ost gegen die SG Niederroßbach. Diesen „ersten Sieg in Niederroßbach überhaupt“ gelte es am Sonntag (15.







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