Als eine von insgesamt fünf Mannschaften in der Bezirksliga Ost ist die SG Westerburg noch ungeschlagen. Daran soll sich so schnell auch nichts ändern, findet Trainer Christian Hartmann. Beim Gegner wäre eine Trendwende hingegen bitter nötig.
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Es gibt Erfolge, die machen besonders viel Spaß. In diese Kategorie fällt bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod das jüngste 5:3 in der Bezirksliga Ost gegen die SG Niederroßbach. Diesen „ersten Sieg in Niederroßbach überhaupt“ gelte es am Sonntag (15.