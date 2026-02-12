1:5-Packung gegen FC Dorndorf Westerburg hat noch einiges aufzuarbeiten Moritz Hannappel 12.02.2026, 13:33 Uhr

i Lars Hendrik Jung erzielte den einzigen Treffer der SG Westerburg bei der deutlichen 1:5-Testspielniederlage beim FC Dorndorf. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Noch ordentlich Luft nach oben hat die SG Westerburg. Das merkten Trainer und Spieler im Test beim hessischen Gruppenligisten Dorndorf. Allerdings hatte die Hartmann-Elf erste eine Trainingseinheit auf dem Platz absolviert.

Allzu viel Zeit bleibt in der Wintervorbereitung nicht mehr. Der Re-Start in der Bezirksliga Ost rückt näher. Nach den schwierigen Witterungsbedingungen in den Vorwochen nutzten die meisten Westerwälder Bezirksligisten den Tag vor Schwerdonnerstag, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.







