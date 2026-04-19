Als vieles auf ein 1:1 hindeutete, ging der TuS Montabaur doch noch in Führung und steuerte nach langer Überzahl einem Auswärtssieg entgegen. Dann aber zauberte Westerburgs Trainer Christian Hartmann den passenden Joker aus dem Ärmel.
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Beim 2:2 (1:1) gegen den TuS Montabaur konnte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost einen weiteren Rückschlag erst auf den letzten Drücker vermeiden. Dabei begann es eigentlich optimal für die im neuen Jahr nicht gerade erfolgsverwöhnten Kombinierten.