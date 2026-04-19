SG-Joker Bartoschek sticht Westerburg gleicht nach Montabaurs spätem 1:2 noch aus Rolf Schulze 19.04.2026, 10:01 Uhr

i Die SG Westerburg (blaue Trikots, von links Julian Jung, Tobias Schnabel, Boje Vermunt) spielte lange in Unterzahl. Doch der TuS Montabaur (hier mit Anass Bouchibti) agierte zu ideenlos. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Als vieles auf ein 1:1 hindeutete, ging der TuS Montabaur doch noch in Führung und steuerte nach langer Überzahl einem Auswärtssieg entgegen. Dann aber zauberte Westerburgs Trainer Christian Hartmann den passenden Joker aus dem Ärmel.

Beim 2:2 (1:1) gegen den TuS Montabaur konnte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod am 25. Spieltag der Bezirksliga Ost einen weiteren Rückschlag erst auf den letzten Drücker vermeiden. Dabei begann es eigentlich optimal für die im neuen Jahr nicht gerade erfolgsverwöhnten Kombinierten.







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