Respekt vor dem TuS Montabaur Westerburg-Coach Hartmann verlangt Einsatz und Wille Marco Rosbach 17.04.2026, 15:47 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich der Ex-Westerburger Paul Reichelt (rechts) mit dem TuS Montabaur mit 2:0 gegen seine früheren Teamkollegen (links Tom Holzhäuser) durch. Marco Rosbach

Der Respekt ist da – auf beiden Seiten. Das machen die Aussagen der Trainer der SG Westerburg und des TuS Montabaur deutlich. Auf dem Papier haben die Gäste aus der Kreisstadt die besseren Karten. Doch der Untergrund ist auch für sie ungewohnt.

Durch die 1:3-Niederlage gegen Tabellenführer Betzdorf ist der TuS Montabaur in der Tabelle der Bezirksliga Ost auf Rang sechs zurückgefallen und steht damit nur doch drei Positionen vor der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, bei dem das Team von Trainer Markus Kluger am Samstag (16 Uhr, in Gemünden) antritt.







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