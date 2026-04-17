Der Respekt ist da – auf beiden Seiten. Das machen die Aussagen der Trainer der SG Westerburg und des TuS Montabaur deutlich. Auf dem Papier haben die Gäste aus der Kreisstadt die besseren Karten. Doch der Untergrund ist auch für sie ungewohnt.
Lesezeit 2 Minuten
Durch die 1:3-Niederlage gegen Tabellenführer Betzdorf ist der TuS Montabaur in der Tabelle der Bezirksliga Ost auf Rang sechs zurückgefallen und steht damit nur doch drei Positionen vor der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, bei dem das Team von Trainer Markus Kluger am Samstag (16 Uhr, in Gemünden) antritt.