Burgschwalbach als Underdog Westerburg-Coach Hartmann fordert nach 5:0-Siegen Demut Stefan Nink 19.11.2026, 13:03 Uhr

i Dem 5:0 in Horressen ließ die SG Westerburg (links David Gläser) ein 5:0 gegen die SG Müschenbach (rechts Christian Schauer) folgen. Lässt der Tabellenvierte jetzt auch gegen die TuS Burgschwalbach die Muskeln spielen? Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Während Westerburg zuletzt die Muskeln spielen ließ und sich wieder auf Platz vier der Bezirksliga Ost vorschieben konnte, steht Burgschwalbach zum Rückrundenstart mit eineinhalb Beinen in der Kreisliga A. Warum die TuS genau darin eine Chance sieht.

Zum letzten Heimspiel des Jahres erwartet die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Fußball-Bezirksliga Ost bereits am Freitagabend ab 20 Uhr auf Kunstrasen die akut abstiegsgefährdete TuS Burgschwalbach. Während die Kombinierten mit zwei durchaus bemerkenswerten 5:0-Erfolgen in Horressen und gegen Schlusslicht Müschenbach im Endspurt vor der Pause noch einmal hochtourig unterwegs sind, tritt der Gast vom Märchenwald im Kampf gegen den ...







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