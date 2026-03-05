Nach 1:2 in Niederroßbach
Westerburg-Coach Hartmann: Alle Tore Fehlentscheidungen
„Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, sagte Westerburgs Trainer Christian Hartmann nach der bitteren 1:2-Niederlage in Niede
„Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, sagte Westerburgs Trainer Christian Hartmann nach der bitteren 1:2-Niederlage in Niederroßbach.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Drei Tore, drei umstrittene Szenen: Schiedsrichter Boris Stoeber kam im Derby zwischen dem FC Niederroßbach und der SG Westerburg eine Hauptrolle zu. Vor allem sein Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit sorgte für heftige Diskussionen.

Lesezeit 2 Minuten
Zweimal war die Partie zwischen dem FC Borussia Niederroßbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost wegen starker Schneefälle abgesagt worden. Im dritten Anlauf klappte es nun – und es gab einen kuriosen 2:1 (1:1)-Sieg der Gastgeber.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport