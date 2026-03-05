Drei Tore, drei umstrittene Szenen: Schiedsrichter Boris Stoeber kam im Derby zwischen dem FC Niederroßbach und der SG Westerburg eine Hauptrolle zu. Vor allem sein Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit sorgte für heftige Diskussionen.
Zweimal war die Partie zwischen dem FC Borussia Niederroßbach und der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost wegen starker Schneefälle abgesagt worden. Im dritten Anlauf klappte es nun – und es gab einen kuriosen 2:1 (1:1)-Sieg der Gastgeber.