Mit einem klaren 6:1 (3:0)-Sieg hat der Tabellenführer der Bezirksliga Ost, die Spvgg EGC Wirges, seinen hartnäckigsten Verfolger SG 06 Betzdorf weiterhin auf drei Punkte Abstand gehalten, sodass im letzten Spiel bei den SF Höhr-Grenzhausen ein Remis zu Meisterschaft und Aufstieg in die Rheinlandliga genügen. Davon will man aber bei den Verantwortlichen der EGC nichts wissen. „Wir spielen auf Sieg, um so für klare Verhältnisse zu sorgen“, gab der Wirgeser Trainer Sven Baldus die Parole für den kommenden Samstag aus.

Kröber bringt EGC per Doppelpack auf Kurs

Vor dem Anpfiff wurden mit Denis Radermacher und Jonas Simek zwei verdiente Akteure in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Die eigentliche Geschichte der Begegnung ist dann recht schnell erzählt. Die Heimelf war über die gesamte Spieldauer klar überlegen, und die Gäste hatten nur wenig dagegenzusetzen. Dank ihrer konsequenten Herangehensweise, hatten die Wirgeser ihr letztes Heimspiel der Saison bereits nach zehn Minuten so gut wie entschieden.

Ronaldo Kröber, der sich immer besser in der Mannschaft zurechtfindet, eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack. Nach Steckpass von Radermacher und einem weiten Einwurf von Mika Lewer stellte er frühzeitig auf 2:0 (3., 7.). Als dann Steffen Klöckner eine Verwirrung in Wallmenroths Defensive zum 3:0 nutzte, konnte man erahnen, wohin die Reise gehen würde. Wirges bestimmte weiterhin das Geschehen, während die Gäste kein Mittel fanden, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Bis auf einen Diagonalschuss von Klöckner, den Gästekeeper Sefan Asan zur Ecke abwehrte (23.), passierte nichts Erwähnenswertes mehr. Die Luft war raus.

„Wirges war um zwei Klassen besser als wir und hat somit verdient gewonnen. Die Zuschauer haben gesehen, dass die EGC zu Recht oben steht und wir unten in der Tabelle.“

Tarek Petri, Trainer SG Wallmenroth

In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber wieder konzentrierter zu Werke. Als Mika Lewer sich den Ball im Mittelkreis angelte und beherzt in den gegnerischen Strafraum eindrang, belohnte er sich mit einem platzierten Schuss ins Toreck (53.). Den Schlusspunkt setzte Euan Williams-Noss ebenfalls mit einem Doppelpack. Nach einer weiten Vorlage setzt er sich auf der linken Seite durch und erzielte mit einem Schrägschuss den fünften Treffer (62.). Er war es auch, der mit einem Tor aus kurzer Distanz nach feiner Vorarbeit von Jannik Schumann für den Endstand sorgte (90.). Zwischenzeitig kamen die Gäste durch eine feine Kombination zu ihrem „Ehrentreffer“ (81.). Hussein Jouni verlängerte ein Anspiel von Furkan Cifci unhaltbar für Marius Schroeder ins Wirgeser Tor.

SG-Trainer Tarek Petri bilanzierte nüchtern: „Wirges war um zwei Klassen besser als wir und hat somit verdient gewonnen. Die Zuschauer haben gesehen, dass die EGC zu Recht oben steht und wir unten in der Tabelle. Trotzdem werden wir im letzten Spiel alles geben, um den Abstieg noch zu verhindern.“ Sein Gegenüber Sven Baldus meinte: „Durch die drei schnellen Tore war früh der Deckel drauf. Und genau so konzentriert wollen wir das finale Spiel angehen.“ Noch prägnanter war seine Nichte Mia. Wie ihr das Spiel gefallen habe, wurde die Kleine gefragt. „Gut!“, meinte sie. Dem war nichts hinzuzufügen.

Spvgg EGC Wirges – SG Wallmenroth-Scheuerfeld 6:1 (3:0)

Spvgg EGC Wirges: Schroeder – Wick, Lewer, Krissel, Althofen (46. Höber) – Radermacher (62. Heinz), Klein – Yavuz (58. Simek), Williams-Noss – Kröber (58. Schumann), Klöckner (66. Hehl).

SG Wallmenroth: Asan (84. Akin) – Grossert (76. Müller), Vedder (6. Schmidt), T. Fischbach, F. Cifci – Lück – Gertz (67. A. Cifci), Plath, Petri (56. Mertens), Jouni – Eisenkopf.

Schiedsrichter: Gregor Loosen (Treis-Karden).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0, 2:0 Ronaldo Kröber (3., 7.), 3:0 Steffen Klöckner (10.), 4:0 Mika Lewer (53.), 5:0 Euan Williams-Noss (62.), 5:1 Hussein Jouni (81.), 6:1 Euan Williams-Noss (90.).