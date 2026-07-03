Blick auf Windhagen und Asbach
Welchen Gegner wünschen sich SV und TuS zum Auftakt?
In der vergangenen Saison trafen der SV Windhagen (schwarze Trikots) und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander. Damals s
In der vergangenen Saison trafen der SV Windhagen (schwarze Trikots) und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander. Damals setzte sich der SV mit 3:1 durch.
Heinz-Werner Lamberz

An diesem Samstag wird die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland verkündet. Kurz darauf werden auch die Spielpläne festgezurrt. Welchen Gegner wünscht sich das Bezirksliga-Duo SV Windhagen und TuS Asbach zum Auftakt? Wir haben nachgefragt.

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Noch lassen Klasseneinteilung und Verkündung der Spielpläne auf sich warten. Doch die Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Neuwied befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Im vergangenen Jahr trafen in der Ost-Staffel der SV Windhagen und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander.

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