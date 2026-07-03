Blick auf Windhagen und Asbach Welchen Gegner wünschen sich SV und TuS zum Auftakt? Lukas Erbelding 03.07.2026, 09:22 Uhr

i In der vergangenen Saison trafen der SV Windhagen (schwarze Trikots) und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander. Damals setzte sich der SV mit 3:1 durch. Heinz-Werner Lamberz

An diesem Samstag wird die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland verkündet. Kurz darauf werden auch die Spielpläne festgezurrt. Welchen Gegner wünscht sich das Bezirksliga-Duo SV Windhagen und TuS Asbach zum Auftakt? Wir haben nachgefragt.

Noch lassen Klasseneinteilung und Verkündung der Spielpläne auf sich warten. Doch die Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Neuwied befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Im vergangenen Jahr trafen in der Ost-Staffel der SV Windhagen und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander.







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