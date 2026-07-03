An diesem Samstag wird die Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland verkündet. Kurz darauf werden auch die Spielpläne festgezurrt. Welchen Gegner wünscht sich das Bezirksliga-Duo SV Windhagen und TuS Asbach zum Auftakt? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 1 Minute
Noch lassen Klasseneinteilung und Verkündung der Spielpläne auf sich warten. Doch die Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Neuwied befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Im vergangenen Jahr trafen in der Ost-Staffel der SV Windhagen und der TuS Asbach am ersten Spieltag aufeinander.