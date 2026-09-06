Aufsteiger setzt Serie fort Weitefelds Joker Cichowlas schockt Hundsangen per Hacke Rolf Schulze 06.09.2026, 19:55 Uhr

i Vollen Einsatz zeigte die SG Weitefeld (in Blau, hier Fabian Lohmar und Sam Dustin Bimber) von Beginn an. Den Unterschied machten gegen die SG Hundsangen dann aber die Joker der Gäste in der zweiten Halbzeit. Volker Horz

Dass nach fünf Spieltagen ein Verein mit W an der Spitze der Bezirksliga Ost stehen würde, hatten viele vorhergesagt. Dass gleichauf mit Favorit Wissen aber auch Aufsteiger Weitefeld durch die Liga pflügt, hätten wohl die wenigsten erwartet.

Die „unheimliche“ Serie der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken in der Bezirksliga Ost hält an. Die Mannschaft des Trainerduos Kevin Wiederstein und Stefan Häßler blieb durch ein 1:0 (0:0) bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth auch im fünften Spiel ohne Verlustpunkt und rangiert punktgleich mit Spitzenreiter VfB Wissen auf Rang zwei.







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