Dass nach fünf Spieltagen ein Verein mit W an der Spitze der Bezirksliga Ost stehen würde, hatten viele vorhergesagt. Dass gleichauf mit Favorit Wissen aber auch Aufsteiger Weitefeld durch die Liga pflügt, hätten wohl die wenigsten erwartet.
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Die „unheimliche“ Serie der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken in der Bezirksliga Ost hält an. Die Mannschaft des Trainerduos Kevin Wiederstein und Stefan Häßler blieb durch ein 1:0 (0:0) bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth auch im fünften Spiel ohne Verlustpunkt und rangiert punktgleich mit Spitzenreiter VfB Wissen auf Rang zwei.