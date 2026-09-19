Höhr-Grenzhausen verkürzt spät Weitefelds Effektivität macht den Unterschied Marco Rosbach 19.09.2026, 20:17 Uhr

i Sven Henrichs (Rückennummer 14) erhöhte nach knapp einer Stunde für Aufsteiger Weitefeld und wurde von Routinier Fabian Lohmar gefeiert. Andreas Hergenhahn

Die nächsten Wochen haben es in sich für die SG Weitefeld, die es mit direkter Konkurrenz aus der Spitzengruppe zu tun bekommt. Umso wichtiger für den Aufsteiger, dass er sich in Höhr-Grenzhausen durchsetzte. Der Sieg war aber hart erkämpft.

Nein, ein schlechtes Spiel habe die von ihm und Thomas Arzbach trainierte Mannschaft der SF Höhr-Grenzhausen nicht gemacht, im Gegenteil, fand Almir Ademi. „Wir haben es versucht“, sagte er. „Und mehr, als allein vor dem Tor zu stehen, geht eigentlich auch nicht“, sah der Sportfreunde-Coach genügend Möglichkeiten, um im Freitagabendspiel der Bezirksliga Ost gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth Zählbares am Flürchen zu behalten.







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