Weitefeld-Youngster Bimber macht per Lupfer alles klar

Mit seinen Saisontreffern zehn und elf hatte Weitefelds torgefährlicher Youngster Sam Dustin Bimber großen Anteil am Sieg bei Schlusslicht SG Müschenbach. Die Gastgeber hatten den besseren Start erwischt, ehe sie kurz vor der Pause vom Kurs abkamen.

Die SG Müschenbach/Hachenburg konnte nach dem überraschenden Punktgewinn der Vorwoche in Asbach nicht nachlegen. Im Derby der Bezirksliga Ost gegen die

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken musste sich das Schlusslicht mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.