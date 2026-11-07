Ausgleich schockt Müschenbach
Weitefeld-Youngster Bimber macht per Lupfer alles klar
In dieser Szene klärte Müschenbachs Maurice Schug vor dem einschussbereiten Sam Dustin Bimber (rechts), doch zweimal war Weitefe
In dieser Szene klärte Müschenbachs Maurice Schug vor dem einschussbereiten Sam Dustin Bimber (rechts), doch zweimal war Weitefelds torgefährlicher Youngster nicht zu bremsen. Mit seinem Lupfer zum 1:3 machte Bimber kurz vor Schluss den Deckel drauf.
Horst Wengenroth

Mit seinen Saisontreffern zehn und elf hatte Weitefelds torgefährlicher Youngster Sam Dustin Bimber großen Anteil am Sieg bei Schlusslicht SG Müschenbach. Die Gastgeber hatten den besseren Start erwischt, ehe sie kurz vor der Pause vom Kurs abkamen.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Müschenbach/Hachenburg konnte nach dem überraschenden Punktgewinn der Vorwoche in Asbach nicht nachlegen. Im Derby der Bezirksliga Ost gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken musste sich das Schlusslicht mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport