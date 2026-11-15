Horressen siegt auswärts 1:0 Weimers Paraden und Deckers Heber ringen Berod nieder Jona Heck 15.11.2026, 23:00 Uhr

i Adrian Bruch (in Weiß) und seine SG Horressen feierten gegen Alex Luis Hüntner (in Schwarz-Rot) und die SG Berod-Wahlrod einen 1:0-Auswärtserfolg. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Horressen feiert mit einer großen Leistungssteigerung einen 1:0-Auswärtserfolg bei der starken SG Berod-Wahlrod. Gästekeeper Nils Weimer wurde durch etliche Paraden zum Spieler des Spiels, welches Steffen Decker per Traumtor entschied.

Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis musste sich im Heimspiel zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und fällt damit vorerst auf den fünften Tabellenplatz zurück.







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