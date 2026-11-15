Die SG Horressen feiert mit einer großen Leistungssteigerung einen 1:0-Auswärtserfolg bei der starken SG Berod-Wahlrod. Gästekeeper Nils Weimer wurde durch etliche Paraden zum Spieler des Spiels, welches Steffen Decker per Traumtor entschied.
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Die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis musste sich im Heimspiel zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost gegen die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und fällt damit vorerst auf den fünften Tabellenplatz zurück.