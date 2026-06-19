Abstiegskandidat oder schlafender Riese? In die Beurteilung des SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, der als Meister der A2 erstmals Bezirksliga-Luft schnuppern darf, gehen die Meinungen (noch) auseinander. Was Aufstiegstrainer Murat Sayim erwartet.
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Spätestens mit der Verpflichtung von Torjäger Temel Uzun, der mit 23 Treffern in der Bezirksliga Ost maßgeblichen Anteil am Erfolg des künftigen Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf hatte, ist der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach ins Blickfeld der Konkurrenz gerückt.