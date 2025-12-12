Weiter mit Begen und Husaj Warum Kosova Montabaur den Trainerwechsel verschiebt Marco Rosbach 12.12.2025, 11:16 Uhr

i Er gibt die Richtung vor: Talat Begen soll - unterstützt von Leutrim Husaj - den FC Kosova Montabaur zum Klassenverbleib in der Bezirksliga Ost führen. Marco Rosbach

Trainerwechsel haben den Herbst in der Bezirksliga Ost geprägt. Auch beim FC Kosova Montabaur standen Veränderungen an. Doch jetzt setzt der abstiegsgefährdete Aufsteiger auf Kontinuität und spricht seinem Interimsduo sein Vertrauen aus.

Mit zehn Punkten überwintert der FC Kosova Montabaur in der Fußball-Bezirksliga Ost auf dem vorletzten Platz. Die Lage beim Aufsteiger ist angespannt, aussichtslos ist sie aber nicht. Deshalb sehen die Verantwortlichen des Vereins von ihrem ursprünglichen Plan ab, die Pause zu nutzen, um einen neuen Trainer zu installieren.







