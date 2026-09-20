Nullnummer in Niederroßbach Warum das 0:0 im Derby Rennerod das bessere Gefühl gibt Thomas Hardt 20.09.2026, 11:37 Uhr

i Sechsmal hat Niklas Hölber (in Schwarz-Rot, hier verfolgt von Paul Rübsamen) in dieser Saison schon getroffen, im Derby bei der SG Niederroßbach konnte aber auch er den Ball nicht an HWW-Keeper Jan Kiefer (rechts) vorbeibringen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Wie erhofft, war die Kulisse eines Derbys würdig, doch Tore bekamen die 250 Zuschauer nicht zu sehen im Duell zwischen der SG Niederroßbach und der SG Rennerod. Mit dem Ergebnis konnte der Aufsteiger besser leben als die Einheimischen.

Nullnummer im Westerwaldderby zwischen der SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut: Zwar zeigten sich beide Trainer nach der Begegnung der Bezirksliga Ost mit dem Punkt zufrieden, aber zumindest den Gastgebern hilft diese Teilausbeute nur bedingt weiter.







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