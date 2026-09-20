Wie erhofft, war die Kulisse eines Derbys würdig, doch Tore bekamen die 250 Zuschauer nicht zu sehen im Duell zwischen der SG Niederroßbach und der SG Rennerod. Mit dem Ergebnis konnte der Aufsteiger besser leben als die Einheimischen.
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Nullnummer im Westerwaldderby zwischen der SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut: Zwar zeigten sich beide Trainer nach der Begegnung der Bezirksliga Ost mit dem Punkt zufrieden, aber zumindest den Gastgebern hilft diese Teilausbeute nur bedingt weiter.