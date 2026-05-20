Zwischen Absage und Neuaufbau Warum Absteiger Ahrbach zum letzten Spiel nicht antritt Stefan Nink 20.05.2026, 11:48 Uhr

i Nach aktuellem Stand der Planung packt Thomas Remark beim Neuaufbau der SG Ahrbach mit an. Der Ex-Profi soll Trainer der ersten Mannschaft bleiben, die künftig in der Kreisliga A spielen wird. Unterstützt wird er von Lorenz Hommrich. Marco Rosbach

29 Spieltage lang haben sie sich durch die Saison in der Bezirksliga Ost gequält, haben nie gewonnen und nur drei Punkte geholt. Jetzt geht dem Schlusslicht die Puste aus, zum letzten Spiel wird die SG Ahrbach nicht mehr antreten. Die Hintergründe.

Die Verantwortlichen der drei Vereine haben reiflich überlegt, Pro und Kontra abgewogen und sich die finale Entscheidung nach glaubhafter Versicherung alles andere als leicht gemacht. Doch dann fielen die Würfel in eine Richtung, die letztlich unausweichlich war: Die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod wird am Pfingstsamstag zum abschließenden Saisonspiel der Fußball-Bezirkliga Ost bei der TuS Burgschwalbach mangels Masse nicht antreten.







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