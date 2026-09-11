Hartmann-Elf in Favoritenrolle Warnung vor Derby: Westerburg weiß, was Hundsangen kann Marco Rosbach 11.09.2026, 08:53 Uhr

i Nach dem Derbysieg bei der SG Guckheim (rechts Luca Goldhausen) streben Devin Mohr (links) und die SG Westerburg den fünften Dreier in Folge an. Am Sonntag empfängt der Tabellendritte die durchwachsen gestartete SG Hundsangen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Es hat Tradition in der Bezirksliga Ost, dass die SG Hundsangen zum Kreis der Titelanwärter gezählt wird. Das war auch vor dieser Saison so. Doch aktuell läuft es noch nicht rund. Platzt ausgerechnet im Derby bei der starken SG Westerburg der Knoten?

Über das Rheinlandpokal-Aus in Roßbach und das eher magere 1:1 in Burgschwalbach zu Saisonbeginn redet bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod längst keiner mehr. Mit vier Siegen in Serie hat sich die Elf von Christian Hartmann in der Bezirksliga Ost in Position gebracht und zuletzt mit dem 3:0 im Kirmesspiel bei Nachbar Guckheim ein emotionales Ausrufezeichen gesetzt.







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