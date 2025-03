Neitersen bezwingt Wissen II Wallmenroths Tarek Petri hat noch viel Arbeit vor sich 02.03.2025, 14:04 Uhr

i Neitersens Trainer Felix Bab Bly (im Hintergrund) beobachtet, wie seine Spieler Kevin Rein (links) und Kevin Kizilcan (rechts) den Wissener Emre Bayram erfolgreich stören. Jürgen Augst. byJogi/Jürgen Augst

Während die SG Neitersen/Altenkirchen die Testspielphase mit einem Erfolgserlebnis gegen A-Liga-Vertreter VfB Wissen II abschloss, musste sich die SG Wallmenroth/Scheuerfeld dagegen in Niederfischbach beugen.

Am Wochenende wird zum ersten Mal in diesem Jahr in der Bezirksliga Ost um Punkte gekämpft. Die beiden AK-Teams haben noch mal getestet.SV Adler Niederfischbach – SG Wallmenroth/Scheuerfeld 3:1 (1:0). Nach der verpatzten Generalprobe vor der Fortsetzung der Punktrunde in der Bezirksliga am kommenden Freitag beim TuS Montabaur monierte SG-Trainer Tarek Petri: „Wir finden nicht zur nötigen Einstellung zum Spiel, die nötig ist, um ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen