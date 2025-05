Die SG Wallmenroth hat in der Bezirksliga Ost das vorletzte Heimspiel gegen die SG Alpenrod zwar gewonnen, bleibt nach den Siegen der Konkurrenz aber weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz. Nach 90 Minunten mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten gewann die Petri-Elf letztlich mit 3:0 (1:0).

Zu Beginn der Partie merkte man den Hausherren die Last des „Gewinnen müssens“ an. Einen Freistoß von Jannis Pörtner von halbrechts ließ Torwart Tunahan Akin fallen, hatte aber Glück, das seine Abwehrleute für ihn klären konnten. Eine Minute später wurde ein Abschluss von Alpenrods Spielertrainer Björn Hellinghausen von Jonas Heidrich noch gefährlich abgefälscht, ging aber knapp links am Tor vorbei. Wiederum nur eine Minute später ging ein 18-Meter-Schuss von Adil Damon Aydin rechts vorbei. Im direkten Gegenzug wäre dann fast die Führung der Heimelf gefallen, doch den Abschluss von Celin Eisenkopf aus kurzer Distanz hatte Gästekeeper Artur Kühl im Nachfassen.

Alpenrod trifft – ins falsche Tor

Die zu diesem Zeitpunkt glückliche Führung für die Wallmenrother fiel dann unter gütiger Mithilfe der Gäste: Einen Eckball von Furkan Cifci köpfte Maximilian Mies aus fünf Metern in Bedrängnis ins eigene Netz (17.). Die Alpenroder zeigten sich aber nicht geschockt, in der 26. Minute schoss Mies nach Ablage von Hellinghausen aus 16 Metern knapp drüber. In der 42. Minute machte Kühl seinen Stellungsfehler bei einem 22-Meter-Freistoß von Hussein Jouni gerade noch weg, indem er den Ball mit einer Hand an die Latte und übers Tor lenkte.

Die zweite Hälfte begann dann wie die erste, die ersten Torchancen hatten die Gäste. In der 50. Minute musste Hellinghausen den Ausgleich erzielen, als er nach einem feinen Pass von Hachem Dachraoui frei vor Akin auftauchte, aus zehn Metern aber zu hoch abschloss. Drei Minuten später übersah Aydin in einer Zwei-gegen-Eins-Situation den frei stehenden Hellinghausen und schloss selbst ab, jedoch genau auf Akin. Die Hausherren zeigten sich dagegen effizienter und nutzten gleich wieder ihre erste Chance, als ein 16-Meter-Schuss von Manuel Plath von John Breuer unhaltbar ins linke, untere Eck abgefälscht wurde.

„Das Ergebnis spiegelt unter keinen Umständen den Spielverlauf wieder.“

Björn Hellinghausen, Spielertrainer SG Alpenrod

Danach waren die Gastgeber besser im Spiel und suchten die Entscheidung, kurioserweise pfiff Schiedsrichter Lukas Heep nach Foul an Eisenkopf aber nicht Elfmeter, sondern zeigte Eisenkopf Gelb für eine angebliche Schwalbe (68.). Mit dem 3:0 durch Jouni nach Vorlage von Eisenkopf in der 75. Minute war die Partie dann aber entschieden. „Das Ergebnis spiegelt unter keinen Umständen den Spielverlauf wieder. Zur Pause können wir 4:2 führen, nach der Pause haben wir zwei Chancen zum Ausgleich und kassieren aus dem nichts das 0:2. Es war in der Saison noch nie so einfach wie hier heute, wir hatten viele Chancen und waren überlegen“, so Gästetrainer Hellinghausen. „Am Anfang waren wir verkrampft, über die Dauer sind wir besser und selbstbewusster geworden. Das war ein sehr guter Auftritt, am Ende in der Höhe verdient und ich bin zufrieden“, so Trainer Tarek Petri.

SG Wallmenroth/S. – SG Alpenrod-L./N./U. 3:0 (1:0)

Wallmenroth/Scheuerfeld: Akin – F. Cifci (89. Kahl), T. Fischbach (87. Schmidt), Lück, Müller – Vedder (75. Balci), Plath – Gertz, Favaretto (40. Petri), Jouni (82. A. F. Cifci) – Eisenkopf.

Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau: Kühl – Rapita (74. L. Benner), Breuer, Heidrich, J. Benner (62. Henkel) – Falk, Mies – Aydin, Dachraoui (59. Olejnikov), Pörtner – Hellinghausen.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied-Feldkirchen).

Zuschauer: 105.

Tore: 1:0 Maximilien Mies (17., Eigentor), 2:0 Manuel Plath (57.), 3:0 Hussein Jouni (75.).