Im „Sechs-Punkte-Spiel" zwischen der SG Wallmenroth/Scheuerfeld und der SG Neitersen/Altenkirchen drehten die Hausherren einen 0:2-Rückstand und erzielten wie schon im Hinspiel kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 3:2 (1:2)-Heimsieg. Während die Wallmenrother damit einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen, stellte Neitersens Trainer Felix Ba Bly nach dem Spiel fest, dass der für seine Mannschaft „jetzt fast unmöglich ist". Zehn Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Dabei knüpfte seine Mannschaft zunächst an die letzten Spiele an, kam gut in die Partie und mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten lief mit dem zwischenzeitlichen 2:0 alles nach Plan. Godstime Egbeburu schickte Raul Castro Dominguez mit einem langen Ball auf die Reise. Wallmenroths herauseilender Schlussmann Tunahan Akin trat über das Leder und Castro Dominguez versenkte im leeren Tor (18.). Nur zwei Minuten später erhöhte Fabian Franz nach einem Freistoß von Stefan Peters per Kopf auf 2:0 (20.). Mit einem Sonntagsschuss aus zwanzig Metern glückte Furkan Cifci recht schnell der Anschlusstreffer (28.). „Nach dem 2:1 hatten wir bis zur 90. Minute gar keine Kontrolle mehr über das Spiel“, monierte Ba Bly, dass sein Team fortan offensiv fast gar nicht mehr stattfand und defensiv die altbekannten Probleme offenbarte.

Die Gastgeber übernahmen immer mehr das Kommando auf dem Platz und kamen so dem Strafraum peu a peu näher. Louis Vedder hatte den Ausgleich auf dem Fuß, den Neitersens Torhüter Constantin Redel mit einem sensationellen Reflex noch verhinderte (67.). Fünf Minuten später war er jedoch machtlos, als seine Vorderleute den Ball nicht klären konnten und Leon Constantin Gertz von der Strafraumgrenze freie Bahn hatte und das zum 2:2 nutzte (72.). „Nach dem Ausgleich haben wir völlig den Kopf verloren", haderte Ba Bly, dass die Gäste nicht wenigstens den einen Punkt mitnehmen konnten. Bei den Hausherren spürte man dagegen den absoluten Willen, die Partie noch komplett zu drehen.

Nach einer Hereingabe von Celin Eisenkopf verpasste der eingewechselte Abdullah Balci aus aussichtsreicher Position (80.). Die Entscheidung fiel in der 88. Minute. Nach einer starken Einzelleistung von Gertz, der dabei die komplette Hintermannschaft der Neiterser düpierte, erzielte er mit einem Schuss ins linke Eck den späten, allerdings nicht unverdienten Siegtreffer. So sah es auch Wallmenroths Trainer Tarek Petri. „Es war vielleicht etwas glücklich, aber wir haben am Ende mehr investiert. Nach dem 0:2 war die Mannschaft kurz am Boden. Es war grandios, wie die Jungs sich dann wieder aufgerappelt haben. Sie wussten, worum es heute geht, und haben das auch gezeigt. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auswärts auch mal hin", resümierte er.

SG Wallmenroth/S. – SG Neitersen/A. 3:2 (1:2)

Wallmenroth/Scheuerfeld: Akin – Grossert, Kevin Fischbach, Tim Fischbach, Cifci – Gertz, Plath, Vedder (84. Müller), Petri (52. Balci) – Eisenkopf, Jouni.

Neitersen/Altenkirchen: Redel – Schürdt, Rein, Keller (90. Cetin), Herfen – Egbeburu (84. Hink), Peters - Castro Dominguez, Krasniqi, Franz (74. Hüntner) – Seitz (66. Ba Bly, 78. Henzel).

Schiedsrichter: Patrick Böttcher (Ruppertshofen).

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1 Raul Castro Dominguez (18.), 0:2 Fabian Franz (20.), 1:2 Furkan Cifci (29.), 2:2, 3:2 Leon Constantin Gertz (75., 88.).