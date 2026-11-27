Windhagen empfängt Asbach Vorfreude auf das Derby steigt bei beiden Trainern Jona Heck 27.11.2026, 09:34 Uhr

i Bei strahlendem Sonnenschein trennten sich der TuS Asbach (in Rot) und der SV Windhagen (in Weiß) im Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Heinz-Werner Lamberz

Das Derby in der Fußball-Bezirksliga Ost sorgt für Spannung: Windhagen trifft auf Favorit Asbach. Beide Trainer haben Vorfreude auf das Spiel – und die anstehende Winterpause. Die Wettersituation bleibt eine Unbekannte.

„Auf dieses Derby freuen sich ziemlich sicher beide Mannschaften. Daher hoffen wir, dass das Spiel nicht abgesagt wird“, erklärt Christoph Binot, Trainer des TuS Asbach. Im letzten Spiel vor der Winterpause muss sein TuS in der Fußball-Bezirksliga Ost auswärts beim nur zehn Kilometer entfernten SV Windhagen ran.







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