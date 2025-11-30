Vorderleute lassen Keeper Peikert bei Abschied im Stich

Für die Gäste aus dem Kannenbäckerland kommt die Winterpause mal gar nicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Der zu Beginn taumelnde Bezirksligist eilt derzeit von Sieg zu Sieg. In Vettelschoß vermasselten sie damit einen Abschied bei den Gastgebern.
Auf dem Weg ins gesicherte Mittelfeld der Bezirksliga Ost steuern die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen: Bei der SG St. Katharinen-Vettelschoß siegten die „Kannenbäcker“ deutlich mit 5:1 (1:0) und verschafften sich nun etwas Luft zu den Abstiegsplätzen.