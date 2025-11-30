Höhr schlägt St. Katharinen Vorderleute lassen Keeper Peikert bei Abschied im Stich Thomas Hardt 30.11.2025, 20:54 Uhr

i Konsequent in den Weg stellen konnten sich Pascal Lahr (hinten in Rot) und die SG St. Katharinen nicht häufig genug. So hatten die Spfr Höhr-Grenzhausen (in Blau von links: Louis Zimmerschied, Lukas Urwer) leichtes Spiel beim klaren Auswärtssieg. Heinz-Werner Lamberz

Für die Gäste aus dem Kannenbäckerland kommt die Winterpause mal gar nicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Der zu Beginn taumelnde Bezirksligist eilt derzeit von Sieg zu Sieg. In Vettelschoß vermasselten sie damit einen Abschied bei den Gastgebern.

Auf dem Weg ins gesicherte Mittelfeld der Bezirksliga Ost steuern die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen: Bei der SG St. Katharinen-Vettelschoß siegten die „Kannenbäcker“ deutlich mit 5:1 (1:0) und verschafften sich nun etwas Luft zu den Abstiegsplätzen.







