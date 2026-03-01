SG zieht ihre Linie durch Vor Montabaurs Tor bleibt Hundsangen eiskalt Rolf Schulze 01.03.2026, 22:03 Uhr

i Robin Stahlhofen (rechts), der hier Montabaurs Simon Schwickert belauert, brachte die SG Hundsangen mit seinen beiden Treffern auf Kurs. Andreas Hergenhahn

Bestes Wetter, 200 Zuschauern, zwei Mannschaften, die Fußball spielen können und wollen: Der Jahresauftakt zwischen der SG Hundsangen und dem TuS Montabaur machte Lust auf mehr. Den Unterschied machte die Konsequenz vor dem Tor.

Beim 3:0 (1:0) gegen den TuS Montabaur hat die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth im ersten Pflichtspiel des Jahres ihre gute Verfassung bestätigt, die sie schon vor der Winterpause gezeigt hatte. Da beide Tabellennachbarn befreit aufspielen konnten, entwickelte sich ein gutes Bezirksligaspiel mit packenden Zweikämpfen.







Artikel teilen

Artikel teilen