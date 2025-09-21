Windhagen nutzt seine Chance Vor der Pause kommt von Lautzert viel zu wenig Thomas Hardt 21.09.2025, 21:17 Uhr

i Auch wenn Toptorjäger Can Sülzen (Nummer 10) diesmal nicht traf, setzte sich der SV Windhagen im Heimspiel gegen die SG Lauzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod durch. Heinz-Werner Lamberz

Nach sechs Spielen waren sie noch gleichauf, jetzt haben sich die Wege des SV Windhagen und der SG Lautzert getrennt. Während die einen Anschluss nach oben gefunden haben, drohen die anderen im Mittelfeld zu versinken.

Für beide Teams war vor der Partie die Ausgangslage klar: Nur mit einem Sieg ist der Verbleib in der Spitzengruppe gesichert. Gelungen ist dies letztendlich dem SV Windhagen, der im Duell der Tabellennachbarn die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod mit 2:1 (2:0) besiegte und somit in der Tabelle der Bezirksliga Ost auf Platz fünf kletterte.







