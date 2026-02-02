Vier Neue für SG Müschenbach
Von US-Universitäten in den Bezirksliga-Abstiegskampf
Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt hat mit seiner Mannschaft noch einiges an Arbeit vor sich.
Marco Rosbach

Mit elf Punkten überwintert sie SG Müschenbach auf dem drittletzten Platz der Bezirksliga Ost. Der jüngste Test gegen Alpenrod war ernüchternd, doch der Trainer setzt auf den Erkenntnisgewinn – und vier neue Gesichter.

Westerwald. Der Winter lässt zwar nicht locker, doch einige WW-Teams aus der Bezirksliga Ost konnten wie geplant ihre Testspiele austragen.SG Müschenbach/Hachenburg – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 1:4 (0:1). Für Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt war es ein „ernüchternder Auftritt“.

