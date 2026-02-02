Mit elf Punkten überwintert sie SG Müschenbach auf dem drittletzten Platz der Bezirksliga Ost. Der jüngste Test gegen Alpenrod war ernüchternd, doch der Trainer setzt auf den Erkenntnisgewinn – und vier neue Gesichter.
Westerwald. Der Winter lässt zwar nicht locker, doch einige WW-Teams aus der Bezirksliga Ost konnten wie geplant ihre Testspiele austragen.SG Müschenbach/Hachenburg – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 1:4 (0:1). Für Müschenbachs Trainer Torsten Gerhardt war es ein „ernüchternder Auftritt“.