Drei Tore von Leandro Fünfsinn VfB Wissen setzt sich nach der Pause in Horressen ab Helmut Rosbach 10.08.2026, 08:24 Uhr

i Aufsteiger SG Horressen (im roten Trikot Steffen Decker) schlug sich gegen den VfB Wissen (am Ball Julian Wienold) lange Zeit wacker. Im zweiten Durchgang gelang es dem VfB aber, das Spiel auf seine Seite zu ziehen. Andreas Hergenhahn

Der VfB Wissen ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison in der Bezirksliga Ost gestartet. Vor allem mit der Einwechslung von Leandro Fünfsinn bewies VfB-Trainer Dirk Hannappel ein glückliches Händchen.

Im ersten Spiel nach jahrelanger Abstinenz empfing die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers in der Bezirksliga Ost den VfB Wissen und musste sich trotz heftiger Gegenwehr mit 2:5 (1:1) geschlagen geben. In der Partie Aufsteiger aus der A-Klasse gegen Absteiger aus der Rheinlandliga übernahmen die Gäste von Beginn an das Kommando und erspielten sich viele gute Chnacen, die sie jedoch über eine halbe Stunde lang nicht für einen Torerfolg zu ...







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