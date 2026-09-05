„Zehnmal geiler als ein 5:0“ VfB Wissen dreht in Niederroßbach erst spät auf Thomas Hardt 05.09.2026, 12:45 Uhr

i Der VfB Wissen mit Neuzugang Ertugrul Tuysuz (blaues Trikot) arbeitete sich lange Zeit vergeblich ab an der gut eingestellten SG HWW Niederroßbach (rechs Luca Reichmann). Erst in der Schlussphase kippte das Spiel. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Die Kunst ist es, als Spitzenmannschaft auch solche Spiele zu gewinnen. Über weite Phasen machte die SG HWW Niederroßbach dem VfB Wissen das Leben nicht nur schwer, sondern führte auch. Doch dann schlug der Tabellenführer zu.

Der VfB Wissen bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Ost. Auch die SG HWW Niederroßbach/Basalt musste sich dem Tabellenführer geschlagen geben, wenngleich sie nur knapp mit 1:2 (1:0) unterlag. Dieser Erfolg war nicht nur der fünfte Dreier des VfB im fünften Punktspiel der Saison, sondern saisonübergreifend sogar der neunte Pflichtspielsieg in Folge.







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