Die Kunst ist es, als Spitzenmannschaft auch solche Spiele zu gewinnen. Über weite Phasen machte die SG HWW Niederroßbach dem VfB Wissen das Leben nicht nur schwer, sondern führte auch. Doch dann schlug der Tabellenführer zu.
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Der VfB Wissen bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Ost. Auch die SG HWW Niederroßbach/Basalt musste sich dem Tabellenführer geschlagen geben, wenngleich sie nur knapp mit 1:2 (1:0) unterlag. Dieser Erfolg war nicht nur der fünfte Dreier des VfB im fünften Punktspiel der Saison, sondern saisonübergreifend sogar der neunte Pflichtspielsieg in Folge.