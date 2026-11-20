SG Horressen ist zu Gast VfB Wissen benötigt langen Atem und besonders viel Biss Stefan Nink 20.11.2026, 13:00 Uhr

i Der VfB Wissen (in Blau Jannik Krämer) will im nach Kroppach verlegten Hemspiel gegen Horressen den nächsten Sieg einfahren. Manfred Böhmer/balu

Die Jagd geht weiter. Der VfB Wissen ist in der Fußball-Bezirksliga Ost eine Klasse für sich, gegen Dirk Hannappels Schützlinge ist die Motivation allerorten besonders hoch. Als nächster Stolperstein-Kandidat kommt am Sonntag die SG Horressen.

Der halbe Weg liegt hinter den 16 der Fußball-Bezirksliga Ost angehörenden Mannschaften, nach dem „Bergfest“ stehen bis zur Winterpause noch zwei Begegnungen an. Der VfB Wissen liegt klar auf Kurs sofortiger Wiederaufstieg. Acht Zähler beträgt der Vorsprung der Blau-Weißen von der Sieg auf den ersten Verfolger TuS Montabaur.







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