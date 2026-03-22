Gästetreffer wird einkassiert Verkopfte Westerburger gegen Lautzert vorne zu harmlos Marco Rosbach 22.03.2026, 19:47 Uhr

i Nick Brabender (rotes Trikot) brachte den Ball im Tor der SG Westerburg (blaue Trikots, von links Niklas Henry, Leonard Ries, Tom Holzhäuser und Albert Kudrenko unter, doch der Treffer der SG Lautzert wurde einkassiert. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Im Mittelfeld der Bezirksliga Ost kommen die SG Westerburg und die SG Lautzert nach dem 0:0 nicht von der Stelle. Dennoch arbeiteten beide Trainer positive Aspekte heraus. Aber auch selbstkritische Töne waren zu vernehmen.

Mitte der zweiten Halbzeit hätte das Pendel doch noch zugunsten der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ausschlagen können. Rund 20 Minuten waren noch zu spielen, als Nick Brabender nach einem Querpass von Dominik Soldo zur Stelle war und den Ball an Jonathan Kloft im Tor der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod unterbrachte.







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