Berod erkämpft Sieg in Seck Unterschiedsspieler Brabender trifft und bereitet vor Thomas Hardt 08.11.2026, 19:16 Uhr

i Nick Brabender (Mitte im weißen Trikot) steigt höher als Rennerods Malte Schneider und bringt die SG Berod-Wahlrod in Führung. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Manchmal braucht es nur einen Spieler, der den Unterschied macht, um ein umkämpftes Match auf seine Seite zu ziehen. Auf dem Secker Hartplatz übernahm Berods Nick Brabender diese Rolle beim Sieg seiner Elf gegen die SG Rennerod.

Der Hartplatz in Seck war im Vorfeld der Partie der Bezirksliga Ost zwischen der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut und der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis ein heiß diskutiertes Thema. Ob der Untergrund letztlich entscheidend war, steht auf einem anderen Zettel.







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