SV empfängt Burgschwalbach Unter Özbeks Regie überwiegt die Lust aufs Gewinnen Stefan Nink 17.04.2026, 06:00 Uhr

i Unermüdlich treibt Coach Enes Özbek vom Spielfeldrand seine Schützlinge vom SV Windhagen an. Heinz-Werner Lamberz

Mit Aufsteiger SV Windhagen und der TuS Burgschwalbach treffen am Sonntag zwei ambitionierte Teams aufeinander, die den aktuellen positiven Trend zu bestätigen gedenken: Jeweils nur eine Niederlage gab’s in den jüngsten sechs Partien.

Während Aufsteiger SV Windhagen als starker Tabellensiebter die Runde in der Fußball-Bezirksliga Ost so ausklingen lassen könnte, ist beim nächsten Gast TuS Burgschwalbach im Kampf um den Verbleib auf der überkreislichen Ebene trotz unverkennbaren Aufwärtstrends der Blick weiter auf die Gefahrenzone gerichtet.







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