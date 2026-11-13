Rennerod zu Gast in Wissen Unbequemer Aufsteiger fühlt dem Primus auf den Zahn Stefan Nink 13.11.2026, 08:00 Uhr

i Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, da bekam es die SG Rennerod noch mit der Wissener Reserve in der Kreisliga A1 zu tun – und behielt mit 3:2 die Oberhand. Damals traf Ben Thomas (rechts) doppelt. Ob der Aufsteiger jetzt auch eine Etage gegen die erste Mannschaft des VfB das passende Rezept findet? Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

39 von bisher 42 möglichen Punkten hat sich der VfB Wissen bis dato in der Fußball-Bezirksliga Ost gekrallt. Die Konkurrenz hat Respekt. Gleichwohl will aber jeder dem Top-Favoriten ein Bein stellen. Auch Aufsteiger SG Rennerod führt das im Schilde.

Keine Frage: Der 4:2-Erfolg beim Verfolger TuS Montabaur war in der Fußball-Bezirksliga Ost für Spitzenreiter VfB Wissen auf dem angepeilten Weg zurück ins Oberhaus des Verbandes ein Meilenstein. Doch der ehrgeizige VfB-Coach Dirk Hannappel weiß aus langjähriger Erfahrung genau, dass angesichts des komfortabel anmutenden Vorsprungs von acht Zählern selbstgefälliges Zurücklehnen und Ausruhen auf vermeintlichem Lorbeeren fatal auswirken kann.







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