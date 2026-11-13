39 von bisher 42 möglichen Punkten hat sich der VfB Wissen bis dato in der Fußball-Bezirksliga Ost gekrallt. Die Konkurrenz hat Respekt. Gleichwohl will aber jeder dem Top-Favoriten ein Bein stellen. Auch Aufsteiger SG Rennerod führt das im Schilde.
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Keine Frage: Der 4:2-Erfolg beim Verfolger TuS Montabaur war in der Fußball-Bezirksliga Ost für Spitzenreiter VfB Wissen auf dem angepeilten Weg zurück ins Oberhaus des Verbandes ein Meilenstein. Doch der ehrgeizige VfB-Coach Dirk Hannappel weiß aus langjähriger Erfahrung genau, dass angesichts des komfortabel anmutenden Vorsprungs von acht Zählern selbstgefälliges Zurücklehnen und Ausruhen auf vermeintlichem Lorbeeren fatal auswirken kann.