25 Jahre für die SG Malberg
Uli Weidenbruch: Torwarttrainer, Vorbild und „Weltmann“
Ulrich „Uli“ Weidenbruch lebt seit 2000 für die SG Malberg, wurde nach seiner aktiven Zeit Torwarttrainer und dient mit seiner A
Ulrich „Uli“ Weidenbruch lebt seit 2000 für die SG Malberg, wurde nach seiner aktiven Zeit Torwarttrainer und dient mit seiner Ausdauer und Einstellung zum Fußball den jungen Spielern als Vorbild.
Jürgen Augst/byJogi

Als „außergewöhnlich“ stuft Rainer Zeiler, 1. Vorsitzender des SV Malberg, die Einstellung und Ausdauer von Ulrich Weidenbruch ein. Seit 25 Jahren ist er nun Teil der Malberger Familie und dient den Spielern als Vorbild. Weggefährten erinnern sich.

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Als Schiedsrichter Robert Depken am vergangenen Samstag am Malberger Kunstrasenplatz seine Kabine betrat, um sich auf das Bezirksligaspiel zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und dem TuS Asbach vorzubereiten, stand da schon eine Sporttasche.

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Bezirksliga OstSport

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