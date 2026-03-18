Als „außergewöhnlich“ stuft Rainer Zeiler, 1. Vorsitzender des SV Malberg, die Einstellung und Ausdauer von Ulrich Weidenbruch ein. Seit 25 Jahren ist er nun Teil der Malberger Familie und dient den Spielern als Vorbild. Weggefährten erinnern sich.
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Als Schiedsrichter Robert Depken am vergangenen Samstag am Malberger Kunstrasenplatz seine Kabine betrat, um sich auf das Bezirksligaspiel zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und dem TuS Asbach vorzubereiten, stand da schon eine Sporttasche.