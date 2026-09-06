Türkiyemspor unterliegt TuS Über die Flügel kommt Montabaur in Ransbach zum Erfolg Helmut Rosbach 06.09.2026, 21:05 Uhr

i Als sie es auch mal über die Flügel versuchten, kamen Pascal Lind (in Weiß) und sein TuS Montabaur gegen Aufsteiger Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (rechts Sascha Engel) prompt zum Zug. Andreas Hergenhahn

Den Fehlstart gegen einen Aufsteiger hat der TuS Montabaur in der Bezirksliga Ost endgültig vergessen gemacht und gegen den bislang glücklosen SV Türkiyempor, einen weiteren Aufsteiger, den vierten Sieg in Serie gelandet.

In der Bezirksliga Ost muss der SV Türkiyempor Ransbach-Baumbach weiter auf die ersten Punkte warten. Im Duell gegen den TuS Montabaur unterlag der Aufsteiger mit 2:4 (0:0). Die Kreisstädter belegen jetzt mit vier Siegen in Folge den fünften Platz und liegen in Lauerstellung hinter dem Führungsquartett, doch zu Beginn haben sich die Gäste schwergetan.







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