Während die SG Wallmenroth/Scheuerfeld nur haarscharf am Klassenverbleib vorbeischrammte, fanden sich drei Vereine mit deutlichem Abstand am Tabellenende wieder. Lag das auch an fehlender Bereitschaft und Motivation?

Längst ist auch bei den Ost-Bezirksligisten die Trikottasche entstaubt worden. Die ersten Testspiele der neuen Fußball-Spielzeit sind wohl größtenteils in den Jerseys aus der letzten – mancherorts vielleicht aber auch mit frisch bedruckten, neuen Trikots – absolviert. Fortan soll der Blick nach vorne gehen, nachdem die Sommerpause einige Veränderungen mit sich gebracht hat. Was sich nicht verändert hat, ist der halbjährlich beliebte Rückblick dieser Zeitung.

Und nachdem es in der Winterpause in der Rückschau ein wenig philosophisch wurde, und die Fragen bei dem ein oder anderen Trainer ähnlich gemischte Reaktionen hinterließen, wie das neue Heimtrikot des FC Bayern bei den Fans des Rekordmeisters, geht die neueste Rückschau zurück zu den Wurzeln. Der Rückblick erscheint sozusagen im Retro-Look, so wie etwa das Jubiläums-Heimtrikot des DFB zum 125-jährigen Bestehen. Mit ein wenig Abstand blicken die Trainer und Verantwortlichen ein letztes Mal zurück auf die Bezirksliga-Ost-Saison 2024/2025. Was ist hängen geblieben – bei den Absteigern? Und wer schafft es in die Elf der Saison?

SG Wallmenroth fehlt am Ende ein Punkt

„Wenn da ein Tor für Wallmenroth fällt, haben wir zwei Punkte weniger, der Gegner einen mehr und wir wären abgestiegen“, erinnerte Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied, an das intensive Duell seines HSV bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld (Neuwied siegte 1:0). Am Ende fehlte der SG ein Punkt (auf Montabaur) respektive zwei (auf Neuwied), um ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib zu erzwingen. Gerade in dem direkten Duell mit dem HSV machte Tunahan Akin, sportlicher Leiter der SG, ein entscheidendes Spiel aus. „Enttäuschungen waren die zwei aufeinanderfolgenden Spiele gegen Rheinhöhen und Neuwied, in denen wir durch die Niederlagen unter den Strich gerutscht sind“, hielt Akin fest.

Insgesamt sah er aber auch trotz des Abstiegs positive Facetten in der abgelaufenen Spielzeit: „Wir sind eine intakte Mannschaft, mit der es Spaß macht, zu arbeiten. Positiv war, dass wir, nachdem wir die ersten fünf Spieltage verloren hatten, den Anschluss mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen wiederhergestellt haben.“

i SG Alpenrod (links Marius Meyer) gegen SF Höhr-Grenzhausen (rechts Jaider Cardona Chicaiza): Dieses Duell wird es nach dem Alpenroder Abstieg in der kommenden Spielzeit nicht mehr geben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Dass 37 Punkte am Ende nicht reichen sollte, sorgte auch bei Wallmenroths Mitstreitern um den Klassenverbleib für Mitempfinden. Stefan Häßler, ehemaliger Trainer der Wallmenrother, bezeichnete den Umstand gar als „verrückt“: „Wenn der viertletzte in einer 16er-Staffel mit 37 Punkten absteigen muss, ist das total unverdient – ganz egal, wen es dann getroffen hat.“ Im Vergleich zur Bundesliga, in der 2,5 Vereine absteigen müssen, seien vier von 16, „also 25 Prozent, schon sehr viel“, so Häßler.

Alpenrod und Neitersen können Umbruch nicht kompensieren

Scheiterten die Kombinierten aus Wallmenroth und Scheuerfeld noch am letzten Spieltag, standen die drei anderen Absteiger bereits längere Zeit vorher fest. Dass es für alle drei Vereine von Beginn an nur gegen den Abstieg ging, hielt unter anderem Björn Hellinghausen, Spielertrainer der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau fest: „Wir wussten, dass es unheimlich schwer wird für uns. Man hat dann über die gesamte Saison gemerkt, dass wir die Abgänge der Vorsaison sowie den Ausfall mehrerer Leistungsträger einfach nicht kompensieren konnten.“ Auch das Gesicht der SG Neitersen/Altenkirchen veränderte sich über die vergangenen zwei Jahre. Viele junge Spieler mussten nach etlichen Abgängen eingebunden werden. Auch die Spielgemeinschaft aus dem Wiedtal und der Kreisstadt muss in der kommenden Saison einen neuen Anlauf im Kreisoberhaus starten.

Alpenrods Hellinghausen will aber nicht alles schlecht reden. Seine Mannschaft habe sich „nicht zerrissen“ und „weiter an sich gearbeitet“. Auch in der abgelaufenen Saison habe man es geschafft, „junge Talente in der Seniorenmannschaft weiter zu entwickeln“. Dieser Plan solle auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Dass nach dem feststehenden Abstieg „die Luft raus war“, spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider.

„Die Bereitschaft und Motivation lässt immer mehr nach, und wenn ein Verein keine Ambitionen für mehr hat, wird es schwierig, junge Spieler für einen Wechsel zu überzeugen.“

Björn Hellinghausen, Spielertrainer SG Alpenrod, sieht keine rosigen Aussichten für „kleinere Vereine“ in der Bezirksliga.

Hellinghausen, bei dem der Blick schon lange „mit neuem Mut“ wieder in die gestartete Spielzeit geht, wagt eine Prognose für die „kleineren Vereine“: „Sie werden es in Zukunft noch schwieriger haben, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Die Bereitschaft und Motivation lässt immer mehr nach, und wenn ein Verein keine Ambitionen für mehr hat, wird es schwierig, junge Spieler für einen Wechsel zu überzeugen.“ Ähnliche Worte hört man von Wallmenroths sportlichen Leiter Akin: „Die Entwicklung ist, dass immer mehr Spieler innerhalb der Saison am Spieltag durch private Veranstaltungen oder Terminen fern bleiben.“

Nicht nur, aber auch aus diesem Grund sind die Vereine auch immer wieder gezwungen, Spiele zu verlegen. Mit dem Umgang bei diesem Thema ist Markus Kluger, Trainer des TuS Montabaur, nicht vollends zufrieden. „Es gibt leider ’Kollegen’ und Vereine, die sich bei Anfragen zu Spielverlegungen anstellen, als würde es um ’Leben und Tod’ gehen und alles sofort ablehnen“. Gerade für die Kreisstädter, die in der Rückrunde mit großem Verletzungspech zu kämpfen hatten, erschwerte dies den Saisonverlauf. Dennoch betont Kluger ebenso, dass es „einige sehr kollegiale Trainerkollegen und Vereine“ gibt.

i Sowohl die SG Neitersen/Altenkirchen (rote Trikots, am Ball Alex Hüntner) als auch die SG Rheinhöhen (in Grün) werden in der kommenden Spielzeit im Kreisoberhaus spielen. Dann wird es für die Rheinhöhen-SG nicht mehr zu den neuen Freunden nach Niederroßbach gehen. Jürgen Augst/byJogi

Denn auch das gehört zu der Bezirksliga Ost dazu – viele Bekanntschaften und auch Freundschaften innerhalb der Liga. Die schlossen auch die SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath – allen voran im Hohen Westerwald beim FC HWW Niederroßbach. Nachdem die Niederroßbacher nach ihrem Hinspiel bei der SG bereits einige gesellige Stunden nach Abpfiff im dortigen Vereinsheim verbrachten, machte sich am 3. Mai zum 27. Spieltag ein ganzer Bus aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf an die über 70 Kilometer nördlich gelegene Hessenstraße. Das alles, um bereits nach erst sieben gespielten Minuten und knapp halbstündiger Unterbrechung aufgrund eines Gewitters den Abpfiff zu hören. „Ein besonderer Moment in dieser Saison: Abbruch nach sieben Minuten, gefeiert aber bis zu sieben Stunden. Überragend – sowas habe ich noch nie erlebt“, berichtet Niederroßbachs Trainer Metin Kilic über eine „geile Truppe“ und „neue Fanfreundschaft“.

Unterschiedlicher Umgang mit Gewitter-Unterbrechungen

Am gleichen Tag gab es auch eine Unterbrechung beim Spiel zwischen der SG Müschenbach/Hachenburg und der TuS Burgschwalbach. War die Partie in Hachenburg für eine ganze Stunde (!) unterbrochen und wurde dann fortgesetzt, folgte in Niederroßbach der Abpfiff bereits nach 35 Minuten Wartezeit. Vielleicht hatte in Niederroßbach der Schiedsrichter noch etwas vor – oder die Vorfreude auf den gemeinsamen Abend war bei Spielern und Verantwortlichen zu groß.

Wie dem auch sei, für die Fußballer von den Rheinhöhen ging es da ohnehin schon um nichts mehr. Bereits zwei Spieltage zuvor, nach der 25. Runde, war der Abstieg nach der 1:3-Heimniederlage gegen Burgschwalbach besiegelt. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bezirksliga für den Aufsteiger eine Nummer zu groß war. Seit dem 16. Spieltag bekleidete die SG den letzten Platz. Und dennoch: Insgesamt fünf Mal (viermal zu Hause, einmal in der Fremde) durften sich die Rheinhöhen auch über drei Punkte freuen. So schlug man unter anderem die SG 06 Betzdorf in Dahlheim mit 4:3 noch früh in der Saison. Drei Punkte, die dem Zweiten am Ende fehlten...

Die Elf der Saison: Uzun, Moosakhani und Lewer überragen

Eine im 3:2:3:2-System offensiv aufgestellte Elf der Saison. Die Betzdorfer Angreifer Temel Uzun und Robin Moosakhani erhielten mit sieben Stimmen (nicht alle nahmen an der Abstimmung teil) die meisten aller Akteure. Dahinter folgte Mika Lewer (Wirges, 6 Stimmen) sowie Marian Kneuper (Wirges) und Gordon Wild (Berod-Wahlrod, jeweils 5 Stimmen).

Das Team: Hrvoje Vincek (Berod-Wahlrod) – Lewer (Wirges), Kneuper (Wirges), Blech (Niederroßbach) – Finkenbusch (Neuwied), Balijaj (Betzdorf) – Moosakhani (Betzdorf), Henkes (Hundsangen), Röder (Niederroßbach) – Uzun (Betzdorf), Wild (Berod-Wahlrod).

Die Elf der Hinrunde ergibt sich aus den Angaben der Trainer/Verantwortlichen sowie einer Einschätzung der Redaktion.