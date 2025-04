Als Meister und Vizemeister sind der TuS Montabaur und die SG Rheinhögen in die Bezirksliga Ost aufgestiegen. Für eine von beiden geht es wohl zurück in die Kreisliga A, aber auch der andere hatte zuletzt Probleme.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat der TuS Montabaur wieder einmal dreifach gepunktet und durch den 3:1 (3:0)-Heimerfolg über Mitaufsteiger SG Rheinhöhen aus Dahlheim, Prath und Dachsenhausen seinen Abstand auf den ersten Abstiegsplatz der Bezirksliga Ost auf nunmehr zehn Punkte vergrößert. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht von den Rheinhöhen, in der Hinrunde von den Westerwälder Kreisstädtern auf eigenem Platz noch mit 0:8 demontiert, zeigte dabei unter der sicher und souveränen Spielleitung von Schiedsrichterin Isabella Krah eine durchaus ansprechende Leistung.

„Die Verunsicherung im Spiel nach vorne war uns nach den zuletzt erfolglosen Auftritten zu Beginn anzumerken.“

Florian Panny, Co-Trainer TuS Montabaur

Nach behäbigem Beginn drehte der TuS Montabaur, dem in den vergangenen Wochen eine von Ausfällen und Absagen geprägte Wintervorbereitung noch in den Sportklamotten hing, plötzlich mächtig auf und stellte die Weichen für einen am Ende glanzlosen, aber wichtigen Sieg. Rico Brenner, auf der halblinken Seite bestens in Szene gesetzt, traf flach ins lange Eck zum 1:0 (13.). Nur vier Minuten später stieg Kapitän Timo Hoffmeyer nach einem Eckball von Silas Endlein am höchsten und brachte den Ball aus kurzer Entfernung zum 2:0 über die Torlinie (17.).

Als Felix Rixen in der 34. Minute das Spielgerät, glänzend aufgelegt von Rico Brenner, völlig freistehend nur noch zum 3:0 einschieben musste, war die Partie quasi entschieden. „Die Verunsicherung im Spiel nach vorne war uns nach den zuletzt erfolglosen Auftritten zu Beginn anzumerken“, erklärte Montabaurs Co-Trainer Florian Panny nach dem zweiten Sieg des Kalenderjahres. „D ie schnellen Tore haben aber die Brust gelöst.“

Schlusslicht beweist nach der Pause Moral

Bei der SG Rheinhöhen, die bis zur Pause keinerlei Torgefahr ausgestrahlt hatte, musste man befürchten, dass sich das mit 94 schon prall gefüllte Gegentorkonto gefährlich auf die magische 100er-Grenze bewegte. Aber nach dem Seitenwechsel rieben sich die Zuschauer plötzlich die Augen: Die bis dahin komplett unterlegenen Mannen von der Rheinhöhe zeigten Charakter, wurden gegen den leistungsmäßig stark abfallenden TuS mutiger und gar spielbestimmend.

„Die Moral in der Mannschaft ist in Ordnung“, erklärte Rheinhöhens Trainer Jörg Köhler. „Wir haben im zweiten Abschnitt mit guten Ansätzen mutig gespielt und uns ein Plus an Ballbesitz erarbeitet. Am Ende fehlte dann die letzte Konsequenz, um uns mit mehr als dem einen Tor zu belohnen.“ Köhlers Mannschaft bestimmte nicht nur die zweite Halbzeit, sondern hatte durch Sven Klein (52.) und Daniel Klein (88.) auch gute Torchancen, die der insgesamt wenig beschäftigte Niclas Fasel im Montabaurer Tor aber reaktionsschnell zu vereiteln wusste. Zumindest den Ehrentreffer markierte in der 89. Minute Leon Hamm, als er aus kurzer Entfernung TuS-Keeper Fasel überwand und für den 3:1-Endstand sorgte.

TuS Montabaur – SG Rheinhöhen 3:1 (3:0)

TuS Montabaur: Fasel – Franz, Hoffmeyer, Endlein, Schupp – Pfau, Lang (87. Denker), Lind (78. Groß), Panny (84. Reschke) – Brenner (83. Griesche), Rixen (69. Fichtner).

SG Rheinhöhen Dahlheim/Prath/Dachsenhausen: Lenz – Luca Stein, Roth, Klinger (67. Rücken) – Michael (85. Schmidt) – S. Klein (83. Köhler), Becker, Leon Stein, Müller – D. Klein, Hamm.

Schiedsrichterin: Isabella Krah (Friedewald).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Rico Brenner (13.), 2:0 Timo Hoffmeyer (17.), 3:0 Felix Rixen (34.), 3:1 Leon Hamm (89.).