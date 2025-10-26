Schwaches Bezirksliganiveau TuS Montabaur besiegt Herschbach trotz Leistungsabfalls Helmut Rosbach 26.10.2025, 21:50 Uhr

i Zwei Torschützen unter sich: Auch wenn Julian Hannappel (links) für die SG Herschbach zwischenzeitlich zum 1:1 ausglich, war am Ende der TuS Montabaur oben auf. Auch dank des Treffers von Joel Klein (rechts) zum 2:1. Am Ende hieß es 3:1. Andreas Hergenhahn

Wer es am Sonntag nach dem Weißwurstfrühstück auf dem Montabaurer Oktoberfest nicht mehr ins Stadion geschafft hat, wird sich nicht groß ärgern müssen. In einem schwachen Spiel hatten beide Teams Probleme – mit dem besseren Ende für die Heimelf.

In einem eher „niveauarmen“ Spiel der Fußball-Bezirksliga Ost besiegte der TuS Montabaur die SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit 3:1 (1:0). Dieses Ergebnis hat jedoch keine Auswirkung auf den aktuellen Tabellenstand, denn die Kreisstädter rangieren weiterhin auf Platz sieben, während die Gäste auf Platz zwölf und somit nur einen Rang vor der Abstiegszone stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen