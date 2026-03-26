Vor Spiel in Burgschwalbach TuS Montabaur angelt sich Trio Pfeil, Görg und Kerch Stefan Nink 26.03.2026, 13:01 Uhr

i Ahrbachs Sebastian Görg (links) ist einer von drei Neuzugängen, die sich der tuS Montabaur für die neue Saison geangekt hat. Andreas Hergenhahn

Neun Partien sind noch zu absolvieren, dann wird in der Fußball-Bezirksliga Ost abgerechnet. Als Tabellenelfter möchte die TuS Burgschwalbach trotz Aufwärtstrends am Ball bleiben und im Heimspiel gegen den TuS Montabaur ihre Serie möglichst ausbauen.

Der Trend stimmt bei den Bezirksliga-Fußballern der TuS Burgschwalbach. Obwohl die Elf von Timo Wimmer und Tim Heimann nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause drei von vier Partien auf fremdem Terrain zu bestreiten hatte, fällt die Bilanz mit acht Zählern sehr erfreulich aus.







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