Neun Partien sind noch zu absolvieren, dann wird in der Fußball-Bezirksliga Ost abgerechnet. Als Tabellenelfter möchte die TuS Burgschwalbach trotz Aufwärtstrends am Ball bleiben und im Heimspiel gegen den TuS Montabaur ihre Serie möglichst ausbauen.
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Der Trend stimmt bei den Bezirksliga-Fußballern der TuS Burgschwalbach. Obwohl die Elf von Timo Wimmer und Tim Heimann nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause drei von vier Partien auf fremdem Terrain zu bestreiten hatte, fällt die Bilanz mit acht Zählern sehr erfreulich aus.