Gegner Herschbach muss liefern TuS Montabaur angelt sich nächstes Eisbachtal-Talent Marco Rosbach 30.04.2026, 22:20 Uhr

i Niklas Heuser wechselt von den Eisbachtaler Sportfreunden zum TuS Montabaur. Andreas Hergenhahn

Ego gilt nicht im Abstiegskampf, Herschbachs Trainer Dirk Hannappel fordert ein Team, das gemeinsam gegen den Abstieg aus der Bezirksliga kämpft. Gegner TuS Montabaur plant derweil munter an der Zukunft und vermeldet den nächsten namhaften Neuzugang.

Die Gemütslagen könnten kaum unterschiedlicher sein, wenn sich am Sonntag (15 Uhr) auf dem Herschbacher Rasenplatz die Wege des Tabellenfünften TuS Montabaur und der SG Herschbach/Girkenroth/Salz kreuzen. Während die Gastgeber als Vorletzter bei vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer zum Siegen verdammt sind, können sich die Kreisstädter am Ende einer ausgesprochen in Ruhe um die Planung der Zukunft in der Bezirksliga Ost kümmern.







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