Nach vielversprechendem Beginn ging dem TuS Montabaur als Aufsteiger etwas die Luft aus. Jetzt will die Mannschaft zeigen, dass sie es besser kann, und sich in der Bezirksliga etablieren. Die Neuzugänge lassen auf eine stabilere Runde hoffen.

Beim Rückblick auf die letzte Saison muss Markus Kluger, Trainer des TuS Montabaur, nicht lange überlegen. In seiner bekanntlich prägnanten Art konstatiert er: „Die Hinrunde war top, die Rückrunde eher eine Katastrophe! Hauptsache, wir haben als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft und spielen weiter in dieser Klasse.“

„Wenn wir von einer ähnlichen Verletzungsmisere verschont bleiben wie in der Vergangenheit, wird die Saison besser laufen – und wir sind dann ein ordentlicher Bezirksligist.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Jetzt will Kluger mit seinem Team den nächsten Schritt machen und sich in der Klasse etablieren. Die Voraussetzungen dafür sind sehr gut. „Die Trainingsbeteiligung ist fast optimal. Jeder haut sich rein, um einen Stammplatz zu ergattern. Wenn wir von einer ähnlichen Verletzungsmisere verschont bleiben wie in der Vergangenheit, wird die Saison besser laufen – und wir sind dann ein ordentlicher Bezirksligist“, schaut Kluger optimistisch nach vorn.

Von seinem neuen Kader ist der TuS-Coach auch überzeugt und spricht von „Erfahrung und Charakter“. Die Abgänge von Timo Hoffmeyer sowie den Brüdern Bastian und Fabian Schupp waren vorauszusehen. „Sie haben uns in der schwierigen Anfangsphase der letzten Jahre entscheidend weitergeholfen“, weiß Kluger alle drei zu schätzen. Luka Fichtner, der vierte Abgang, wollte eigentlich mit dem Fußball ganz aufhören, hat sich letztlich aber für einen Wechsel zur SG Ahrbach entschieden.

Viel Unterstützung, aber auch eine Baustelle

Bei den Neuzugängen bringen viele Akteure Bezirksligaerfahrung mit. Simon Schwickert kehrt von der SG Hundsangen zurück zum TuS, auch Niklas Rhein (von Niederroßbach) und Quendrim Ahmetaj (von Dorndorf) sollen Montabaur Stabilität geben. Besonders interessant ist die Personalie Paul Reichelt. Er war lange Zeit Spieler der SG Westerburg, wo er auch eine feste Größe in der Rheinlandliga war. Dass solche Akteure den Weg nach Montabaur suchen, zeigt wieder einmal, wie gut Markus Kluger aufgrund seiner langjährigen Trainertätigkeit vernetzt ist.

i Nach dem erfolgreichen Projekt Neuaufbau geht Markus Kluger inzwischen in seine dritte Trainersaison beim TuS Montabaur. Andreas Hergenhahn

Mit Mario Denker und Florian Panny als Co-Trainer sowie Phil Bories als Torwarttrainer hat er zudem ein Team an seiner Seite, auf das er sich hundertprozentig verlassen kann. Ebenso lobt er ausdrücklich die Unterstützung durch den Verein und insbesondere den Präsidenten Jörg Nicolaus, der immer ein offenes Ohr für seine Anliegen habe.

Zwei Derbys zum Start in die Saison

Einziges Manko ist die Vakanz auf der Betreuerposition. „Seit zwei Jahren suchen wir jemanden, der sich intensiv um die Belange der Mannschaft kümmert und so Präsident und Trainer entlasten kann“, bedauert Kluger. Sehr erfreut ist er hingegen, dass in der Jugendarbeit eine positive Entwicklung zu erkennen ist.

Mit Blick auf die Liga ist die SG 06 Betzdorf für Kluger der klare Favorit auf die Meisterschaft. Das eigene Auftaktprogramm mit den Derbys gegen Ahrbach und Kosova stuft er als „interessant“ ein. „Man muss halt im Laufe einer Saison gegen jede Mannschaft zweimal spielen. Deshalb nehmen wir es, wie es kommt“, bemüht Kluger eine alte Fußballweisheit und lächelt verschmitzt dabei.

TuS Montabaur

Zugänge: Andreas Merfels (TuS Rhens), Simon Schwickert (SG Hundsangen), Niklas Rhein (FC Borussia Niederroßbach), Paul Reichelt (SG Westerburg), Qendrim Ahmetaj (FC Dorndorf), Randy Dwight, Titus Peter Schmidt (beide EGC Wirges).

Abgänge: Luka Fichtner (SG Ahrbach), Matthias Metternich (SG Horressen), Leif Oliver Weisbrod, Luca Schlemmer (beide Malberger Kickers), Bastian Schupp, Fabian Schupp (beide Laufbahn beendet), Timo Hoffmeyer (Co-Trainer SG Nievern/Arzbach).

Kader, Tor: Niclas Fasel, Andreas Merfels.

Abwehr: Deniz Bulut, Louis Franz, Philipp Görg, Joel Klein, Jannis Pfau, Julius Reschke, Simon Schwickert, Titus Peter Schmidt.

Mittelfeld: Anass Bouchibti, Randy Dwight, Silas Endlein, Luca Etienne Groß, Luis Kiesel, Paul Reichelt, Niklas Rhein, Felix Rixen, Jannik Lang.

Angriff: Qendrim Ahmetaj, Rico Brenner, Tim Griesche, Pascal Lind.

Trainer: Markus Kluger, Mario Denker, Florian Panny (beide Co-Trainer), Phil Bories (Torwarttrainer).

Saisonziel: Den nächsten Schritt machen und damit eine bessere Position als in der abgelaufenen Saison erreichen.

Favoriten: SG Hundsangen, SG 06 Betzdorf und eine Überraschungsmannschaft.