Montabaur gewinnt in Unterzahl TuS-Joker Yasar Topal sticht doppelt gegen Westerburg Klaus Sackenheim 26.10.2026, 07:47 Uhr

i Wie zuletzt bei Spitzenreiter Wissen musste sich die SG Westerburg (links Jonas Zimmermann) auch beim TuS Montabaur (rechts Silas Endlein) mit 1:2 geschlagen geben und fiel auf Platz sechs zurück. Die siegreichen Kreisstädter bleiben unangefochen Zweiter. Marco Rosbach

Weil sich die SG Berod bereits am Freitag Spitzenreiter Wissen beugen musste, hatte der TuS Montabaur die Chance, seinen Vorsprung auf Platz drei auszubauen. Das gelang den Kreisstädtern im Topspiel gegen Westerburg trotz halbstündiger Unterzahl.

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende setzte sich der TuS Montabaur am zwölften Spieltag der Bezirksliga Ost in einem ausgeglichenen Spiel mit 2:1 (0:0) gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod durch. Damit festigte das Team aus der Kreisstadt seinen zweiten Platz mit nunmehr acht Punkten Vorsprung auf die SG Berod, während die Gäste auf Rang sechs abrutschten.







Artikel teilen

Artikel teilen